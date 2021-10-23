На Кубани протестовали против новой схемы движения, введенной после ДТП с Собчак

В Краснодарском крае в течение нескольких последних дней граждане выходили на стихийные протесты против новых правил движения по трассе, ведущей в поселок Красная Поляна. Как сообщает местное ИА KrasnodarMedia, после резонансного смертельного ДТП с участием журналистки Ксении Собчак чиновники сделали дорогу односторонней, что стало приносить местным жителям колоссальные неудобства.

Акции протеста, в ходе которых граждане пытались даже перекрывать трассу, проходили в присутствии силовиков. В результате 23 октября руководство региона вмешалось в конфликт и "сдало назад", вернув двустороннее движение на шоссе Адлер - ГЛК "Альпика-Сервис". Это нашло отражение и в сообщении от пресс-службы администрации Сочи.

"Все дальнейшие изменения, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения, будут проводиться исключительно после детальной проработки и создания необходимой дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры с учётом мнения жителей населенных пунктов, прилегающих к автодорогам", - гласит оно.

Напомним, смертельное ДТП с участием Mercedes, в котором ехала в аэропорт Собчак, и Volkswagen, где находились водитель и две девушки, случилось ночью 9 октября. Водитель Mercedes, совершая обгон, оказался на встречной полосе и совершил лобовое столкновение с Volkswagen. В результате аварии погибла женщина. Впоследствии водитель машины, в которой ехала Собчак, признал вину.