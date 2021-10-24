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Новости 19:02

В Петербурге на вечер писем политзаключенным пришла полиция

фото ЗакС политика В Петербурге на вечер писем политзаключенным пришла полиция

Вечером 24 октября сотрудники полиции сорвали вечер писем политзаключенным в баре "Фогель" на Суворовском проспекте. Поводом для визита силовиков и представителей Роспотребнадзора стало якобы несоблюдение масочного режима, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Как рассказал сотрудник полиции корреспонденту ЗАКС.Ру, в 76-й отдел полиции поступило обращение в КУСП о нарушение антиковидных мер. 

Кроме масок сотрудница Роспотребнадзора решила проверить лицензию на продажу алкоголя. Пока представители надзорного ведомства допрашивали учредителя заведения Валентина Хорошенина, присутствующие гости начали писать письма политзаключенным.  

Хорошенин в беседе с ЗАКС.Ру заявил, что считает подобные проверки политически мотивированными из-за того, что площадка часто проводит "неугодные властям" мероприятия. 

— Для того, чтобы это все саботировать, вводится сущий бюрократический ад с нумерацией [половых] тряпок и нумерацией масок, - добавил Хорошенин.

Всего мероприятие посетило около 30 человек. После проверки полиция объявила, что бар закрыт из-за несоблюдения санитарных норм и попросила гостей покинуть заведение. 

На мероприятии планировались выступления друзей и знакомых художника-акциониста Павла Крисевича, который сейчас находится под арестом в московском СИЗО. Он стал фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве из-за перформанса на Красной площади летом 2021 года. Он вышел на центральную площадь и сымитировал выстрел в область головы из охолощенного оружия. 


Константин Леньков


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