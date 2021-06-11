Чем известен акционист Крисевич, устроивший перфоманс на Красной площади

Петербургский художник-акционист Павел Крисевич днем 11 июня провел очередной перфоманс. На этот раз Крисевич вышел на Красную площадь и сымитировал выстрел себе в голову из охолощенного оружия, выступая против тоталитарного режима, который, по его мнению, сложился в России за последние годы. Пока полиция готовит уголовное дело за хулиганство, ЗАКС.Ру рассказывает о пути становления Павла Крисевича из отличника в политического акциониста.

Подающий надежды

Будучи победителем различных олимпиад, Крисевич смог успешно сдать ЕГЭ по истории на максимальный балл. В 2018 году будущий акционист стал финалистом телепроекта "Умники и Умницы", победители которого в ту же минуту зачисляются в МГИМО на бюджет. Оставшись неудовлетворенным предложенной специальностью (Крисевичу предложили изучать датский язык), задерживаться в стенах престижного вуза он не стал и забрал документы.

скриншот: программа "Умники и умницы", Первый канал

После службы в рядах российской армии, которая прошла в поселке Каменка в Ленинградской области, как писало издание MR7, он поступил на бюджет в РУДН на специальность "Зарубежное регионоведение". Там он тоже проучился недолго — после его перфоманса на Лубянской площади руководство вуза решило, что он нарушил правила внутреннего распорядка вуза и отчислило Крисевича.

Увлечение политикой

Крисевич начал интересоваться политикой в подростковом возрасте. В его монологе изданию Colta.ru он рассказывает, что то время пришлось как раз на события в Украине 2014 года. По его словам, именно из-за столкновений на Майдане он начал изучать революционные движения. Сам Павел не ассоциирует себя с какой-либо политической партией и поддерживает отношения с различными политическими движениями. Активист "Другой России Э.В. Лимонова" Андрей Милюк рассказал ЗАКС.Ру, что Крисевич, по его мнению, всегда придерживался левых взглядов и интересовался вопросами свободы.

Павел Крисевич на собрании "Другой России Э.В. Лимонова" в Петербурге

- Паша является хорошим другом нашей партии. Мы его хорошо знаем. На наш взгляд, это такое свежее дыхание в нашем мерзком российском акционизме. Что-то такое интересное, искреннее. С Пашей у нас самые что ни на есть хорошие отношения. Мы надеемся, что полиция передумает возбуждать уголовное дело. Это беспредел, - рассказал Милюк.

Акции

Крисевич заинтересовался акционизмом после того, как узнал об акциях арт-группы "Война", Pussy Riot и других объединений. Свою первую акцию Павел Крисевич провел 22 июня 2020 года, во время оглашения приговора фигурантам дела "Сети" (организация признана террористической, ее деятельность запрещена) Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову. Крисевич приковал себя наручниками к забору возле Второго Западного окружного военного суда, где проходило заседание, зажег файер и начал разбрасывать листовки с текстом "Свободу политзаключенным". Полицейские долго пытались расцепить наручники, после чего задержали Крисевича.

Следующую акцию он провел уже в столице. Перед оглашением приговора фигурантам дела об экстремистском сообществе "Новое величие" 6 августа 2020 года, на ступенях Люблинского районного суда Москвы Крисевич в одежде, похожей на форму сотрудника полиции, объявил, что в здании суда проходит "настоящее жертвоприношение". После этого он "перерезал" горло стоящему рядом манекену. Из шеи куклы на журналистов хлынула жидкость красного цвета. За эту акцию на Крисевича составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП и оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Вернувшись в Петербург, Крисевич провел новую акцию. На этот раз он решил подвесить себя с Троицкого моста 19 августа 2020 года. Перфоманс был посвящен политзаключенным не только в России, но и в Беларуси, где протестное движение обострилось после оглашения результатов президентских выборов. После некоторого времени в подвешенном состоянии, Крисевич спрыгнул в Неву и вплавь добрался до проплывающего мимо теплохода. Задержали за этот перфоманс Крисевича на другой акции - в поддержку Алексея Навального. 20 августа активисты устроили "чаепитие" возле здания петербургского управления ФСБ и на Невском проспекте.

Наибольшую огласку (до сегодняшнего дня) получила акция 5 ноября 2020 года. Тогда на Лубянской площади в Москве, прямо напротив здания ФСБ Крисевич провел акцию в образе, напоминающем Иисуса. Товарищи Крисевича помогли ему поднятся на трехметровый крест, под которым были раскиданы папки с уголовными делами. Позже их подожгли с помощью специальной жидкости. За эту акцию Крисевич был арестован на 15 суток. На перфоманс также обратили внимание в РУДН, где учился Крисевич. Там поступок не оценили и приняли решение об отчислении студента.

Другую акцию в Москве помешали провести сотрудники полиции. В январе 2021 года Крисевич в тюремной робе забрался в шар из колючей проволоки, который сам акционист позже назвал "Сферой души русского человека". Силовики нагрянули в ту же минуту и силой достали Крисевича из инсталяции. За эту акцию он получил 14 суток ареста.

В начале мая Крисевич пытался устроить стихийную выставку работ на площади Искусств, напротив Русского музея. Активисты планировали расставить в сквере более 20 работ петербургских художников, посвященных политическим репрессиям. Силовики прервали акцию еще до того, как участники акции успели расставить картины. Сам Крисевич, в раскрашенном шлеме, был задержан сотрудниками полиции вместе с другой активисткой Анастасией Михайловой. Обоим суд назначил наказание в виде административного ареста. Крисевича арестовали на десять суток, Михайлову - на восемь.

После перформанса на Красной площади 11 июня задержанные Павел Крисевич и корреспондент Sota.Vision Ника Самусик сейчас проходят медицинское освидетельствование. До этого они находились в УВД по ЦАО. На Крисевича возбудили уголовное дело по ст. 213 УК (Хулиганство). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет. Статус Самусик по-прежнему не определен. Сотрудники полиции изъяли у нее личные вещи и технику.

Константин Леньков