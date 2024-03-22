Поддержавшего документалиста Королева пикетом оформили по "митинговой" статье

Полицейские составили протокол на петербуржца Дмитрия Васильева, который перед приговором, вынесенным документалисту Всеволоду Королеву, встал в одиночный пикет в его поддержку. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Игоря Скачко. Васильев был задержан в здании Выборгского районного суда уже после пикета.

Мужчину оформили по "митинговой" статье КоАП. Какой именно у нее номер - не уточняется. Ранее Скачко рассказывал, что силовики собираются выписать его подзащитному два протокола по статьям о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

В последнее время одиночные пикеты оборачивались для петербуржцев протоколами по статье о нарушении противоэпидемических ограничений.

На этой неделе Всеволоду Королеву дали три года колонии по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК).

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру