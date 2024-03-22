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Новости 12:35

Поддержавшего документалиста Королева пикетом оформили по "митинговой" статье

фото ЗакС политика Поддержавшего документалиста Королева пикетом оформили по "митинговой" статье

Полицейские составили протокол на петербуржца Дмитрия Васильева, который перед приговором, вынесенным документалисту Всеволоду Королеву, встал в одиночный пикет в его поддержку. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Игоря Скачко. Васильев был задержан в здании Выборгского районного суда уже после пикета.

Мужчину оформили по "митинговой" статье КоАП. Какой именно у нее номер - не уточняется. Ранее Скачко рассказывал, что силовики собираются выписать его подзащитному два протокола по статьям о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

В последнее время одиночные пикеты оборачивались для петербуржцев протоколами по статье о нарушении противоэпидемических ограничений.

На этой неделе Всеволоду Королеву дали три года колонии по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК).

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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