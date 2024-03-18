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Новости 14:20

В Петербурге задержали пикетчика, вышедшего поддержать документалиста Королева

фото ЗакС политика В Петербурге задержали пикетчика, вышедшего поддержать документалиста Королева

Возле здания Выборгского районного суда Петербурга провел одиночный пикет мужчина по имени Дмитрий Васильев. Он вышел поддержать своего друга, режиссера-документалиста и поэта Всеволода Королева, которого обвиняют в распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК) из-за постов "ВКонтакте". Королев должен 18 марта выступить с последним словом. На плакате пикетчика было написано требование освободить фигуранта.

Как сообщает MR7, Васильева задержали в коридоре суда.

В конце февраля прокуратура запросила для Королева девять лет лишения свободы. В его деле имеется отягчающий мотив "политической ненависти". Подробнее о деле документалиста читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру


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