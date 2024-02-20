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Новости 15:40

Для петербургского поэта и режиссера Королева запросили девять лет колонии

фото ЗакС политика Для петербургского поэта и режиссера Королева запросили девять лет колонии

Государственное обвинение запросило у суда девять лет реального срока для петербургского документалиста и поэта Всеволода Королева, сообщает городской портал MR7. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК).

"Прошу признать виновным и учесть общественную опасность содеянного", - произнесла во время прений прокурор.

Свою вину фигурант последовательно отрицает и утверждает, что не испытывает ненависти к военнослужащим. В ходе процесса проведенная экспертиза пацифистских постов Королева во "ВКонтакте" встретила критику со стороны профессиональных лингвистов.

Подсудимый незадолго до собственного преследования делал документальные работы о других обвиняемых в "фейках" об армии. Под арестом он провел более полутора лет. Подробнее о деле Королева читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру


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