Лингвист раскритиковал экспертизу по делу документалиста Всеволода Королева

В Выборгском районном суде Петербурга 4 декабря состоялось очередное заседание по делу в отношении документалиста Всеволода Королева, которого судят по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК). В суде во второй раз выступил эксперт-лингвист Игорь Жарков. Он давал пояснения по подготовленному им заключению.

Порядка полутора часов потребовалось Жаркову, чтобы перечислить всё, что, по его мнению, является несоответствиями в экспертизе, подготовленной по инициативе гособвинителя. Лингвист указывал, что к документу есть замечания с точки зрения стандартов экспертной деятельности. Доклад, отметим, был подготовлен сотрудниками СПбГУ.

- Мне кажется, ваша честь, из этих 25 пунктов, один обобщающий, есть пункт, где я пишу, что вывод эксперта является достоверным, а вот остальные 23 - каждый из них рассматриваемый в отдельности, с моей точки зрения, является тем, описывает то, что само по себе должно рассматриваться как очень-очень существенное для оценки обстоятельство. Каждый из них нуждается в пристальном внимании и оценке, - сказал Жарков.

Он подчеркнул, что не может заявлять, что его коллеги-эксперты в какой-то части нарушили действующее законодательство, однако несоответствие, по его словам, установить ему удалось.

Напомним, Всеволоду Королеву грозит до десяти лет лишения свободы. Его держат в следственном изоляторе уже больше года - его арестовали прошлым летом. Основанием для уголовного дела стали публикации документалиста на его личной странице в соцсети "ВКонтакте". По версии следствия, они содержали недостоверные сведения о ходе специальной военной операции.

Ранее суд в Петербурге огласил приговор художнице Александре Скочиленко, которую также судили по статье о "фейках". Ее отправили в колонию общего режима на 7 лет.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру