Стоп, снято: Еще один фигурант дела о "фейках" про армию

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В Петербурге еще один арест подозреваемого по статье о "фейках" про армию за публикации "ВКонтакте". 13 июля в следственный изолятор отправили документалиста Всеволода Королева. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В последние месяцы Королев снимал документальное кино про активистов, преследуемых за критику спецоперации. Теперь он один из них. ЗАКС.Ру рассказывает о новом уголовном деле за пацифистскую позицию.

На день рождения в СИЗО

Заседание по избранию меры пресечения Королеву, в сравнении с другими по этой статье, прошло неожиданно быстро. На обсуждение дальнейшего места пребывания подозреваемого ушло около получаса. Следователи обратились в Выборгский районный суд с просьбой арестовать Королева на два месяца. Судье Сюзанне Шевчук они такую необходимость объяснили возможной, по мнению силовиков, попыткой обвиняемого скрыться от правосудия. Представители СК также убеждены, что молодой человек якобы может продолжить "преступную" деятельность, если назначить ему более мягкую меру пресечения.

Адвокат Мария Зырянова, представляющая в суде интересы Королева, настаивала на мере пресечения, не связанной с заключением под стражу: домашний арест или запрет определенных действий. Она подчеркивала, что ее доверитель не собирается сбегать - у него забрали загранпаспорт. Кроме этого, судье представили стопку личных поручительств за Королева.

Зырянова сообщила в суде, что у ее доверителя могут возникнуть проблемы со здоровьем - у него удалена щитовидная железа и межпозвоночная грыжа. Из-за этого он вынужден проходить регулярные медицинские обследования. В следственном изоляторе это затруднительно.

- Данное обстоятельство требует постоянного лечения. В том числе медикаментозного, с учетом коррекции, с учетом того, как меняется состояние здоровья, - сказала Зырянова.

Сам Королев на заседании подтвердил доводы своего адвоката.

- Мне, конечно, этого [избежать наказания] хочется, но я собираюсь добиваться этого законным путем. Я не вёл никакой преступной деятельности, соответственно не буду ничего продолжать. <...> Я никуда скрываться не собираюсь. Если бы я хотел скрыться, я бы, наверное, сделал это раньше, - заявил Королев.

Ни аргументы адвоката, ни слова Королева, судью Шевчук не впечатлили. Она согласилась с доводами следователей и отправила обвиняемого в распространении фейков в СИЗО на два месяца. Там же он встретит свое 35-летие. К конце июля у Королева день рождения. Предположительно, до пятницы он пробудет в ИВС, а позже его переведут в "Кресты".

"Все рано или поздно наладится"

Дело на Королева по новой статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (п. д ч.2 ст. 207.3 УК) завели 11 июля. Поводом для этого стали публикации молодого человека в социальной сети "ВКонтакте", опубликованные в период с 15 марта по 12 апреля. В них якобы содержалась недостоверная информация о ходе специальной военной операции на территории Украины.

На личной странице Королева действительно регулярно появлялись посты о нынешнем вооруженном конфликте. Следователей смутили сообщения, в которых упоминались Буча, Бородянка и Донецк. Сам Королев не отрицает авторство перечисленных публикаций. Он уверен, что ничего преступного не совершал.

- Я как-то разделяю страну и государство. И эта страна остается моей страной. Сейчас она больна. Ей тяжело. Все равно, все рано или поздно наладится, - сказал Королев на суде.

Силовики сменили ракурс

Полицейские пришли к Королеву с обыском накануне, утром 12 июля. У него изъяли всю технику: флешки, компьютеры. Технику отобрали и у его девушки Лиды Порохни, которая была в квартире во время визита полиции. Также полицейские забрали различные листовки и пацифистские плакаты. Во время следственных мероприятий следователи распорядились увезти девушку в отдел полиции. Она якобы материлась в общественном месте.

Сама Лида Порохня рассказала ЗАКС.Ру что полицейские начали грубо шутить, позволять себе некорректные замечания. Кроме того, силовики в присутствии Королева и его девушки перечитывали их переписку в соцсетях.

— Под конец они придрались к тому, как Сева выглядит. Ему говорят: "как ты вообще такой-сякой пойдешь на работу, небритый", - сказала девушка Королева.

В отделе полиции ей не давали телефон, чтобы связаться со знакомыми. Длительное время никто не знал, где она находится. Ее выпустили с протоколом о мелком хулиганстве и штрафом в размере 500 рублей.

После обыска в квартире Королева отвезли на допрос в Следственный комитет. Ночь перед судом он провел в ИВС на Захарьевской улице.

Королёву 34 года. Он закончил Русскую христианскую гуманитарную академию с красным дипломом. В последнее время чаще всего подрабатывал экскурсоводом. Также он был автором в журнале "Дискурс".

— Для меня Сева это прежде всего добрый человек, то, как он произнес речь - без пафоса, без обвинений. У него этих ноток даже не звучало. Я всегда могла рассчитывать на него. И в каком-то бытовом плане, и в эмоциональном. Для меня это важно. У него есть какое-то внутреннее спокойствие, которое помогает ему сейчас, - рассказала Порохня.

"Сева потрясающе добрый и удивительно деятельный для нашего времени человек. Он учился на философа, долгое время волонтерил в психоневрологических интернатах, помогал людям с ментальными особенностями, преподавал английский язык и математику детям, писал стихи и эссе, общался с учёными, записывал интервью, снимал документальное кино о преследованиях активистов и юристах, которые помогают вытащить людей из-за решётки", - говорится в заявлении "Дискурса", опубликованном после известия об аресте Королева.

Королев регулярно принимал участие в активистской деятельности. Он посещал митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он также вышел к Гостиному двору 24 февраля, когда президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В тот вечер Королева задержали. Позже, после другого задержания на митинге 2 апреля ему назначили административный арест на десять суток .

- Он был в соседней камере в спецприемнике. Сева всегда на каком-то подъеме. Человек всегда на своем пике энтузиазма находится. Это поражало. Даже в спецприемнике, в камере - это всегда юмор. В этом плане я очень надеюсь, что у него это сохранится и ему это поможет. Склонность к унынию и прочим низким чувствам в таких обстоятельствах людей придавливает, - рассказал ЗАКС.Ру Альберт Саркисьянц, знакомый Королева. Они вместе отбывали административный арест после апрельского митинга.

После введения уголовной ответственности за распространение недостоверной информации и дискредитацию армии в марте, Королев занялся документированием давления на активистов, выступающих за мир. Он снял фильм в поддержку первой арестованной в Петербурге по статье о фейках Александре Скочиленко "Саша мы с тобой". Он также следил за ходом дела в отношении алтайской активистки и журналистки Марии Пономаренко, которую в конце апреля задержали в Петербурге по запросу барнаульских силовиков.

По данным "Сетевых свобод", Королев стал 70-м россиянином, на которого завели дело по статье о публикации недостоверной информации о Вооружённых силах. В Петербурге по обвинениям за фейки про армию в СИЗО находятся, кроме Королева, шесть человек. Это художница Александра Скочиленко, менеджер Виктория Петрова, активист Борис Романов, участница "Мирного сопротивления" Ольга Смирнова, копатель Олег Белоусов и православный блогер Иоанн Курмояров. Им всем грозит до 10 лет лишения свободы.

Константин Леньков