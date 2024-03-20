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Новости 16:15

Документалиста Королева приговорили к 3 годам колонии за фейки о ВС РФ

фото ЗакС политика Документалиста Королева приговорили к 3 годам колонии за фейки о ВС РФ

Выборгский районный суд Петербурга 20 марта приговорил документалиста Всеволода Королева к 3 годам колонии общего режима по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Гособвинитель запросил для него 9 лет лишения свободы. 

Королева признали виновным в распространении фейков про армию из-за его публикаций на личной странице "ВКонтакте", размещенные весной 2022 года. Королев вину не признал. Он находится в следственном изоляторе больше полутора лет - с 13 июля 2022 года. 

Помимо лишения свободы, Королеву запретили администрировать страницы в интернете на протяжении 4 лет. Суд также зачел в срок время, проведенное в СИЗО, как день за полтора. 

До задержания Королев снимал документальные фильмы о петербуржцах, которые стали фигурантами уголовных дел о фейках про российскую армию. Например, Александре Скочиленко, которую приговорили к семи года колонии.  

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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