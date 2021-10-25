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Новости 10:37

Беглов направил на согласование в ЗакС кандидатуру Анатолия Повелия на пост вице-губернатора

фото ЗакС политика Беглов направил на согласование в ЗакС кандидатуру Анатолия Повелия на пост вице-губернатора

Губернатор Александр Беглов направил на согласование в Заксобрание кандидатуру Анатолия Повелия на пост вице-губернатора Петербурга, сообщили в Смольном.

Планируется, что на новой должности Повелий займется решением вопроса городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, политики районов, госнадзора в области технического состояния и эксплуатации машин и других видов техники, аттракционов. Ранее эту должность занимал Николай Бондаренко, который стал депутатом ЗакСа.

Пока Повелий возглавляет администрацию Колпинского района. Он оказался самым богатым руководителем районной администрации в Петербурге, задекларировав за 2020 год доход в 6,8 млн рублей.


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