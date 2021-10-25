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Новости 11:04

Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных дня после прививки от коронавируса

фото ЗакС политика Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных дня после прививки от коронавируса

Президент Владимир Путин поручил до 15 ноября проработать вопрос об освобождении от работы на два дня с сохранением зарплаты тех, кто сделал прививку от коронавируса, сообщается на сайте Кремля.

Такое поручение Путин дал по итогам совещания с членами правительства 20 октября. Он также поручил кратно увеличить объемы тестирования населения на коронавирус, нарастить темпы вакцинации населения, в том числе привитых ранее, переболевших COVID-19 и лиц в возрасте старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Также Путин поручил главам регионов проработать введение запрета на проведение развлекательных мероприятий и работу заведений общепита с 23:00 до 6:00.

С 30 октября по 7 ноября в России объявлен режим нерабочих дней. На это время власти Петербурга решили ввести локдаун: будут закрыты объекты розничной торговли, заведения общепита, салоны красоты, сауны, фитнес-центры, продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, объекты без торговых залов и некоторые другие.


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