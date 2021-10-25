Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных дня после прививки от коронавируса

Президент Владимир Путин поручил до 15 ноября проработать вопрос об освобождении от работы на два дня с сохранением зарплаты тех, кто сделал прививку от коронавируса, сообщается на сайте Кремля.

Такое поручение Путин дал по итогам совещания с членами правительства 20 октября. Он также поручил кратно увеличить объемы тестирования населения на коронавирус, нарастить темпы вакцинации населения, в том числе привитых ранее, переболевших COVID-19 и лиц в возрасте старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Также Путин поручил главам регионов проработать введение запрета на проведение развлекательных мероприятий и работу заведений общепита с 23:00 до 6:00.

С 30 октября по 7 ноября в России объявлен режим нерабочих дней. На это время власти Петербурга решили ввести локдаун: будут закрыты объекты розничной торговли, заведения общепита, салоны красоты, сауны, фитнес-центры, продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, объекты без торговых залов и некоторые другие.