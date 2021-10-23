Власти Петербурга ввели недельный локдаун

Губернатор Петербурга Александр Беглов 23 октября подписал постановление, согласно которому с 30 октября по 7 ноября из-за роста количества заражений коронавирусом будет объявлен локдаун. Документ опубликован на сайте Смольного.

Временно приостановят работу объекты розничной торговли (кроме магазинов, торгующих товарами первой необходимости, объектов, не имеющих торговых залов, а также аптек и заправок).

Должны будут временно закрыться заведения общественного питания. Кафе, столовым и ресторанам можно будет только торговать на вынос или осуществлять доставку. Кроме того, сможет работать общепит, действующий на территориях вокзалов, аэропортов и автозаправочных станций.

Обязаны приостановить работу салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, салярии, сауны (за исключением помывочных зон). Ветеринарные службы смогут оказывать только экстренную помощь. Парикмахерские продолжат функционировать.

Запрещены допуск и посещение фитнес-центров, бассейнов и других спортивных учреждений, аквапарков, океанариумов, атракционов. Нельзя будет посещать любые учреждения развлечения и досуга, букмекерские конторы, детские игровые комнаты, зоопарки (за исключением территорий на открытом воздухе).

Нельзя будет проводить и посещать физкультурные и спортивные мероприятия (за исключением разрешенных Роспотребнадзором), культурные и зрелищные мероприятия, конгрессно-выстовочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия. В частности, под запрет попали торжественные регистрации брака. Запрещается доступ постетителей в кинотеатры, концертные залы, библиотеки, на ледовые катки. Однако смогут продолжить работать театры и музеи. Их посетители должны предъявить QR-код, свидетельствующий о прохождении вакцинации или недавно перенесенном коронавирусе.

Государственные и муниципальные служащие не смогут предоставлять населению услуги в помещениях органах государственной власти. Тем не менее продолжит осуществляться госрегистрация рождения, брака, расторжения брака, смерти.

Размещение граждан в пансионатах, гостиницах, домах отдыха и санаториях будет возможна только по предъявлению QR-кодов.

Не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны на неделю перейти на дистанционный режим. Частным образовательным учреждением рекомендовано сделать то же самое.

Комитет по образованию и районные администрации с 1 по 3 ноября должны организовать в детских садах группы воспитанников численностью не более 12 человек для детей граждан, на которых не распространяются перечисленные ограничения.

Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочим.

Сергей Еремеев