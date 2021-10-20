Мир нерабочего периода

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Из-за роста заболеваемости COVID-19 Владимир Путин снова утвердил нерабочую неделю. ЗАКС.Ру поинтересовался у экспертов, как это скажется на малом бизнесе и будет ли период продлен, как это было весной 2020 года.

На совещании с членами правительства 20 октября президент Владимир Путин согласился ввести период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Указ о вынужденных "выходных" появился на сайте Кремля несколькими часами позже.

Поводом снова стала ситуация с коронавирусом. В октябре в России несколько раз обновлялись "антирекорды" по суточному числу заразившихся и скончавшихся от COVID-19. По ситуации на утро 20 октября в стране за сутки умерли 1028 пациентов с коронавирусом. Новых случаев заражения зафиксировали 34 073.

Объявленный период совпал со школьными каникулами: с 30 октября по 7 ноября. При этом для работающих по пятидневному графику отменяется всего три рабочих дня с 1 по 3 ноября. Все остальные - и так выходные или праздники. Регионам Путин предложил при необходимости самостоятельно увеличить этот период.

"Можно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября. Или при необходимости продлить их на период после 7 ноября", - сказал президент.

Увеличить период нерабочих дней субъектам с наиболее сложной ситуацией с COVID-19 предлагала и вице-премьер Татьяна Голикова. Однако Петербург она отнесла к числу субъектов-лидеров по коллективному иммунитету к коронавирусу. Смольный, выразивший готовность выполнить все указания федерального центра, пока не заявлял о намерении самостоятельно увеличить число нерабочих дней.

- Конечно, это плохо отразится на бизнесе, - высказалась о новом нерабочем периоде исполнительный директор отделения организации "Опора России" в Петербурге Тамара Баранова. - На малом - в первую очередь. Кроме того, мне позвонили уже несколько моих подруг-мамочек детей школьного возраста. Они в шоке, потому что детьми уже не занимается никто. Переходить на домашнее, семейное образование? К сожалению, у нас оно не так сильно развито. Поэтому, мне кажется, что будут проблемы, но их отклик мы услышим спустя какое-то время.

О детях вспомнила и председатель комиссии ЗакСа по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина Иванова (КПРФ). По ее словам, решение установить нерабочий период в дни школьных каникул - правильное. Она отметила, что в ситуации, когда гораздо чаще COVID-19 стали заражаться несовершеннолетние, внимания подрастающему поколению надо уделять больше. Это касается как родителей, так и государства.

- Конечно, вакцинация детей не нужна ни в коем случае, но тесты надо делать. На мой взгляд, ПЦР должны хотя бы в школах и детских садах делать, - считает Иванова.

По словам коммунистки, нерабочая неделя - не такой значительный срок, но в случае, если этот период продлят, последствия для бизнеса могут быть ощутимыми.

- Понятно, что даже если не локдаун, а полулокдаун наступит, то для Санкт-Петербурга это очень плохо. Надо не допустить, чтобы город был закрыт как в 2020 году. "Не приезжайте к нам, у нас всё закрыто" - вот этого нельзя допустить, - заявила Иванова.

Впервые режим нерабочих дней президент Путин ввел во время первой волны пандемии - весной 2020 года. Изначально было объявлено, что период продлится около недели: с 30 марта до 3 апреля. Однако в дальнейшем он несколько раз продлевался и был отменен только после майских праздников.

- Не хотелось бы продления, - рассуждает исполнительный директор "Опоры России" в Петербурге Тамара Баранова. - Хочется надеяться, что все ограничится неделей. Но мое субъективное мнение - да, скорее всего, будет какое-то продление. Все-таки будем надеяться на здравый смысл, в том числе и нашего правительства.

Депутат ЗакСа от "Новых людей" и координатор организации "Деловая Россия" по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов убежден, что повлиять на ситуацию в силах сами граждане.

- За эту неделю нам всем дружно надо выступить единым фронтом и показать нашу дисциплину. Надо начинать с себя. По моему мнению, надо в эту неделю сделать всё, что позволит показать рост числа привившихся и не позволит в дальнейшем ввести дополнительные "выходные дни" или, не дай бог, остановить какие-то предприятия, - считает Панов.

По мнению депутата, пока власть и общественность, поддерживающая идею вакцинации, проигрывают информационную борьбу "неофициальным СМИ" и Telegram-каналам, которые либо запутывают население, либо откровенно отговаривают его от принятия вакцин. Панов полагает, что дополнительные нерабочие дни необходимы и для того, чтобы у людей появилось больше времени на прививку.

- Кроме того, этот период позволит перестроить работу предприятий и тех людей, которые могут отправить своих работников работать на удаленку, - продолжил Панов. - За эту неделю предпринимателям и предприятиям нужно подумать, какие меры поддержки им будут нужны в случае, если дальнейшие события будут развиваться по наихудшему сценарию. А самое главное - я очень рассчитываю, что люди, воспользовавшись этим, останутся дома, а не пойдут в торговые центры. Неоднократно Роспотребнадзор говорил, что одно из мест, где люди наиболее часто заражаются - это как раз торговые центры.

Правительство России уже анонсировало меры поддержки бизнеса в условиях нерабочего периода, заявил на совещании с президентом первый вице-премьер Андрей Белоусов. В частности, планируется запустить выплаты в размере одного минимального размера оплаты труда на одного занятого в наиболее пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса. К таким отраслям отнесли предприятия гостиничного бизнеса, спорта, общепита, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений. Выплачивать средства хотят с 15 ноября до конца года. Кроме того, власти намерены возобновить "ФОТ 3.0", программу кредитной поддержки, действовавшую с марта по июль. Ожидается, что эти деньги пойдут на оплату аренды, налогов и коммунальных платежей предприятий.

Предполагаемые меры поддержки будут обсуждать и в Петербурге. В четверг, 21 октября, на площадке регионального уполномоченного по правам предпринимателей состоится совещание, на котором свои предложения озвучат представители бизнеса. Инициаторами встречи выступили "Деловая Россия" и депутаты ЗакСа.

Сергей Еремеев