Роспотребнадзор и Смольный ждут пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге к декабрю

Управление Роспотребнадзора по Петербургу и Смольный считают, что пик очередной волны коронавируса может прийтись на декабрь, передает "Фонтанка.ру".

Начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия напомнила, что в 2020 году подъем заболеваемости тоже начался в середине осени, и пик был достигнут в декабре, под конец года.

"Поэтому самое неприятное, по-видимому, еще впереди", — добавила Чхинджерия.

Эпидемиологическую обстановку в городе представитель Роспотребнадзора назвала неблагополучной. По ее словам, еженедельно число пациентов с коронавирусом увеличивается на 10–27%. К тому же эксперты отмечают сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец согласился, что с оценками "можно ориентироваться на ситуацию прошлого года". При этом он напомнил, что в 2020 году еще не стартовала массовая вакцинация в России.

"Мы можем рассчитывать, что по окончании нашего локального локдауна ситуация стабилизируется и какого-то роста мы не будем наблюдать", — сказал Лисовец.

Вице-губернатор Борис Пиотровский добавил, что Смольный надеется на разрыв цепочки заболеваемости к Новому году и сохраняет надежду выйти из подъема "без существенных ограничений".

С 30 октября по 7 ноября в России объявлен режим нерабочих дней. На это время власти Петербурга решили ввести локдаун: будут закрыты объекты розничной торговли, заведения общепита, салоны красоты, сауны, фитнес-центры, продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, объекты без торговых залов и некоторые другие.