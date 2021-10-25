После шторма в Петербурге требуется возобновить электроснабжение более чем по 70 адресам

Обрушившийся в конце прошлой недели на Петербург и Ленобласть штормовой ветер привел к авариям на сетях уличного освещения, из-за которых на 72 адресах теперь необходимо провести восстановительные работы, сообщает пресс-служба комитета по энергетике. Всего же в часы непогоды насчитали более 200 случаев обрывов сетей. Наибольший урон понес Курортный район, где порывы ветра были наиболее сильны и, кроме того, затапливало автомобили: из 165 аварий на сетях 95 уже устранили.

"В настоящее время на 150 участках сетей проложены новые линии электроснабжения, в работе находятся 72 адреса", - гласит сообщение.

В более чем половине случаев (по 42 адресам) проблемы возникли в результате падений деревьев на провода.

Напомним, что шквальный ветер в пятницу, 22 октября, опрокинул более 70 деревьев и повредил десятки элементов благоустройства. В городе закрыли затворы дамбы, а также сделали недоступным вход в основные сады и парки.

фото: пресс-служба Смольного