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Новости 18:54

В Петербурге за нарушение антиковидных мер закрыли еще четыре заведения общепита

фото ЗакС политика В Петербурге за нарушение антиковидных мер закрыли еще четыре заведения общепита

В минувший уик-энд петербургские чиновники и полицейские выявили нарушения в семи заведениях общепита, четыре из которых закрыли до суда за нарушение антиковидного законодательства, передает пресс-служба Смольного. Проверки проходили в пяти районах.

Среди нарушителей оказались паб на 2-й Советской улице, бар на улице Жуковского. В обоих случаях заведения работали в неположенное время, а персонал не носил масок. Третьим по популярности нарушением в кафе и барах стало курение кальяна. Собственникам пойманных с поличным заведений грозит до 300 тысяч рублей штрафа. За повторное нарушение антиковидных правил суд вправе, помимо денежного взыскания, приостановить деятельность того или иного заведения на срок до 90 суток.

Примечательно, что в сообщении от Смольного не упоминается расположенный на Суворовском проспекте бар "Фогель", который чиновники закрыли накануне, в ходе вечера писем политзаключенным, сорвав мероприятие.

Отметим, что с 30 октября по 7 ноября в рамках борьбы с распостранением коронавируса кафе, бары и рестораны Петербурга не будут доступны для посетителей.


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