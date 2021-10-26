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Новости 9:28

Москалькова похвалила за смелость программиста, который вывез из колонии архив видео с пытками

фото ЗакС политика Москалькова похвалила за смелость программиста, который вывез из колонии архив видео с пытками

Бывший заключенный, IT-специалист Сергей Савельев, которому нынешней осенью удалось покинуть саратовскую колонию с архивом компрометирующих сотрудников ФСИН видеозаписей, удостоился лестной оценки от российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

"Он может обладать той информацией, которая будет полезна для глубокого, всестороннего, объективного наказания виновных. Человек, который проявил смелость в том, чтобы противостоять вот этому уродливому явлению", - произнесла чиновница в радиоэфире "Вестей FM".

По ее мнению, программист жизненно важен для расследования и представляет собой главного свидетеля систематических издевательств и пыток.

Напомним, что 31-летний Савельев находится во Франции и до смены политической власти не планирует возвращаться на родину. Винчестер с многочисленными видеозаписями издевательств над зэками ему удалось вынести с территории колонии и территории РФ благодаря цепи счастливых случайностей. На минувших выходных МВД объявило его в розыск.

Накануне более четырехсот заключенных в саратовской ИК-13 написали заявления о применении к ним насилия, сопряженного с вымогательством.


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