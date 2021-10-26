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Новости 12:15

Замруководителя администрации Беглова стала замглавы КГА

фото ЗакС политика Замруководителя администрации Беглова стала замглавы КГА

Петербургская чиновница Юлия Киселева, работавшая до последнего времени заместителем руководителя администрации губернатора, получила новое назначение. 26 октября она заняла пост заместителя председателя комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), передает пресс-служба Смольного.

Киселева работает в Смольном с середины 1990-х годов. В 2008-2013 годах она руководила (КГА). После этого почти шесть лет возглавляла администрацию Василеостровского района. 

С этой должности ее уволили в снежную зиму 2018-2019 годов, объяснив это жалобами на плохую уборку улиц. Позже она работала сначала советником губернатора, а затем заместителем руководителя его администрации. 

Фото: gov.spb.ru


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Киселева Юлия Евгеньевна

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