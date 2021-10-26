Депутат МО "Гражданка" возглавила Движение демократического обновления

Движение демократического обновления на своем собрании во вторник, 26 октября, избрало председателем муниципального депутата МО "Гражданка" Ирину Майорову, сообщили ЗАКС.Ру в организации.

Прежний председатель Владимир Силантьев принял решение сосредоточиться на концептуальных вопросах. Он будет заниматься разработкой проектов в рамках общественных инициатив движения. Депутат ЗакСа Михаил Амосов поблагодарил Силантьева за работу в период подготовки и проведения выборов 2021 года.

Майорова возглавляет бюджетную комиссию муниципального совета МО "Гражданка". Также она ведет большую общественную работу в округе. Мундеп получает образование по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Напомним, Движение демократического обновления появилось в ноябре 2018 году. Его основал депутат ЗакСа Амосов и группа его сторонников, вышедших из партии "Яблоко". ДДО заключало союзы со "Справедливой Россией" перед выборами 2019 и 2021 годов. Помимо "Гражданки", его члены представлены в местном совете МО "Гавань".