Бастрыкин поручил крымскому СК проверить решение суда о передаче скифского золота Украине

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Крыму провести проверку по ситуации со "скифским золотом", сообщается на сайте ведомства.

Проверку поручено огранизовать "по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым". Также Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК совместно с МИД РФ оказать содействие в проверке и "досконально изучить ситуацию". По версии СК, суд в Нидерландах "принял решение в угоду политической обстановке", и следственные органы "дадут должную оценку нарушению интересов Российской Федерации".

Накануне, 26 октября, апелляционный суд в Амстердаме постановил, что найденная в Крыму коллекция скифского золота - около двух тысяч артефактов из четырех музеев - должна быть возвращена Украине. Разбирательства длились семь лет: судьба золота была неопределенной из-за присоединения Крыма к России в марте 2014 года.