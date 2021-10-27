В Госдуму внесли законопроект о наказании за отождествление СССР с нацистской Германией

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о введении административной ответственности за отождествление СССР с нацистской Германией, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Среди авторов законопроекта - вице-спикер Госдумы Александр Журов, глава комитета по культуре Елена Ямпольская, сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди. Ранее они вносили законопроект, запрещающий россиянам отрицать решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии и отождествлять политические режимы СССР и Третьего рейха. Теперь они предлагают прописать в ст. 13.47 КоАП наказания за это.

Предлагается по этой статье штрафовать граждан на 1–2 тысячи рублей или отпралять под арест до 15 суток. Штраф для должностных лиц составит 1–4 тысячи рублей, для юрлиц — 10–15 тысяч.

За повторные правонарушения штрафы для граждан могут возрасти до 2,5–5 тысяч рублей, должностных лиц — 5–20 тысяч или дискалификация на срок от полугода до года, для юрлиц — 50–100 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.