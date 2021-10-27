Амосов единственный проголосовал против проекта бюджета Петербурга

Единственным депутатом ЗакСа, не поддержавшим проект бюджета Петербурга на 2022 год, был Михаил Амосов ("Справедливая Россия - За правду"). Расшифровка поименного голосования есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

Воздержались по вопросу члены фракции "Яблоко" Борис Вишневский и Александр Шишлов (по доверенности), а также коммунисты Роман Кононенко, Дмитрий Дмитриев и Вячеслав Бороденчик. Члены фракции КПРФ Ирина Иванова и Борис Зверев голосовали за. Алексей Зинчук отсутствовал.

Фракции "Справедливая Россия - За правду" (за исключением Амосова), "Единая Россия", "Новые люди" и ЛДПР поддержали проект бюджета.

Сергей Еремеев