Смольный рассматривает возможность допуска пожилых в театры и музеи по бумажной справке

Заместитель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов 27 октября сообщил, что власти города разрабатывает механизм по допуску людей в органиазции по бумажному варианту справки о вакцинации, а не QR-коду. Об этом он заявил во время обсуждения антикоронавирусных ограничений с руководителями ряда комитетов города в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте".

- Вопрос животрепещущий. В случае, если это касается старшего поколения, мы этот вопрос решим и уведомим, - сказал Ситов.

По его словам, разрешение на использование справки будет распргостраняться на людей старше 65 лет. Аналогичное правило сейчас действует для иностранных граждан, напомнил зампред комитета.

Ранее в Петербурге ввели очередные ограничения против распространения коронавируса. С 30 октября по 7 ноября из культурных учреждений будут работать только музеи и театры. Попасть в них смогу только люди, у которых есть QR-код о прохождении вакцинации от коронавируса, о перенесении этой болезни или справка о медицинском отводе от привики. Как еще получить код и для чего он пригодится - ЗАКС.Ру рассказывал в своем материале.

София Саттарова