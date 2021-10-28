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Выборы 2021

Новости 10:45

Врио мэра Мурманска стала Татьяна Прямикова

фото ЗакС политика Врио мэра Мурманска стала Татьяна Прямикова

Депутаты горсовета Мурманска одобрили кандидатуру зампредседателя парламента Татьяны Прямиковой на должность временно исполняющей обязанности главы города, передает "СеверПост".

Прямикова будет исполнять обязанности мэра Мурманска до новых выборов. Напомним, в конце сентября горсовет отклонил кандидатуру депутата Ольги Дзюбы, которую выдвигала "Единая Россия".

С августа главой Мурманска был Михаил Белошеев. На этом посту он сменил Андрея Сысоева: за его отставку депутаты проголосовали 23 августа. Сысоев говорил, что решил целиком посвятить себя "реализации важных для города проектов".

фото: murmansovet.ru


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