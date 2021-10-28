ЛДПР выдвинула кандидатом на пост петербургского омбудсмена мундепа из Парголово

Одним из претендентов на освободившее место петербургского омбудсмена стал 48-летний депутат МО "Поселок Парголово" Сергей Иванoв, которого 28 октября выдвинула ЛДПР. В партии, как отмечается в пресс-релизе, он состоит последние пятнадцать лет, на жизнь зарабатывает преподаванием ОБЖ. Получивший два высших образования муниципал - офицер в запасе и отец шестерых детей.

"Люди не знают своих прав и не понимают, как их отстаивать. Моя задача как будущего уполномоченного по правам человека - сделать так, чтобы закон работал на жителей Петербурга и для них, а не "тормозил" процессы бюрократическими проволочками", - прокомментировал свое выдвижение Иванов.

Отметим, что место городского уполномоченного по правам человека стало вакантным после того, как занимавший его с 2012 года "яблочник" Александр Шишлов в сентябре смог избраться в Законодательное собрание. Заявки от соискателей в Мариинском дворце принимают до 29 октября включительно.