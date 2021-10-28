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Новости 18:03

ЛДПР выдвинула кандидатом на пост петербургского омбудсмена мундепа из Парголово

фото ЗакС политика ЛДПР выдвинула кандидатом на пост петербургского омбудсмена мундепа из Парголово

Одним из претендентов на освободившее место петербургского омбудсмена стал 48-летний депутат МО "Поселок Парголово" Сергей Иванoв, которого 28 октября выдвинула ЛДПР. В партии, как отмечается в пресс-релизе, он состоит последние пятнадцать лет, на жизнь зарабатывает преподаванием ОБЖ. Получивший два высших образования муниципал - офицер в запасе и отец шестерых детей.

"Люди не знают своих прав и не понимают, как их отстаивать. Моя задача как будущего уполномоченного по правам человека - сделать так, чтобы закон работал на жителей Петербурга и для них, а не "тормозил" процессы бюрократическими проволочками", - прокомментировал свое выдвижение Иванов.

Отметим, что место городского уполномоченного по правам человека стало вакантным после того, как занимавший его с 2012 года "яблочник" Александр Шишлов в сентябре смог избраться в Законодательное собрание. Заявки от соискателей в Мариинском дворце принимают до 29 октября включительно.


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Иванов Сергей Валерьевич 

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