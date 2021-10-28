КСП сочла неправомерными траты комблага на спецтехнику для массовых акций

Комитет по благоустройству Петербурга в 2019-2021 годах произвел неправомерную оплату услуг на общую сумму более 7,8 млн рублей по аренде уборочной техники с целью "антитеррористической защищенности объектов в период проведения массовых мероприятий", следует из заключения Контрольно-счетной палаты. Отчет о проверке органа опубликован на сайте КСП.

Технику арендовали у ГУДП "Центр", принадлежащего городу. В отчете КСП говорится, что при формировании бюджетов на 2019 и 2020 годы комитет завысил свои потребности на обеспечение мер по противодействию терроризму, в том числе защищенность объектов в период массовых мероприятий. Для ГУДП "Центр" приобрели 274 единицы уборочной техники, в которых предприятие не нуждалось.

"Указанная техника сразу после ее приобретения была передана 5 сторонним организациям", - говорится в материале КСП.

Были установлены нецелевые расходования бюджетных средств на сумму 1,7 млн рублей в результате приемки и оплаты комитетом услуг по предоставлению грузовых автомобилей для обеспечения мер по противодействию терроризму, не предусмотренных расчетами и обоснованиями необходимой потребности ассигнований к проекту бюджета города.

Отметим, уборочную технику регулярно паркуют на улицах Петербурга в дни протестных акций, как несанкционированных, так и легальных. В частности, ее использовали во время массовых выступлений в январе 2021 года. Центр города перегораживали даже в один из дней, когда никаких протестов не ожидалось.

Судя по информации с сайта госзакупок, техника арендовалась для этих целей комблагом у ГУДП "Центр". В техническом задании контракта говорится, что комитет был готов платить 1 196,28 рубля в час за аренду грузового автомобиля и противотаранного устройства. На одном мероприятии могло присутствовать до 160 грузовиков и до 80 противотаранных устройств.

Всего КСП обнаружила 25 нарушений, допущенных комблагом за 2,5 года, на общую сумму 1,6 млрд рублей. В том числе имеющие признаки нанесения ущерба бюджету Петербурга. В деятельности ГУДП "Центр" установлено 76 нарушений на общую сумму 769,9 млн рублей. В том числе имеющие признаки нанесения ущерба городскому бюджету на сумму 243 млн рублей.

КСП проводила свою проверку в марте - апреле 2021 года, а в июне у ГУДП "Центр" сменился руководитель. Должность генерального директора покинул Николай Ведерников.