Адвоката Ивана Павлова объявили в розыск

Эмигрировавший адвокат, создатель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов сообщил в своем Telegram-канале, что следователь, ведущий его уголовное дело, объявил его в розыск. Узнал об этом Павлов случайно - от арестованного журналиста Ивана Сафронова, дело которого он ведет.

"Ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а моё местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить", - отмечает юрист.

Для Павлова вновь открывшееся обстоятельство стало подтверждением давней мысли о том, что дело против него "заказала" ФСБ.

"Моему следователю в этом деле отводится лишь роль послушного карандаша, подписывающего любые постановления, которые продиктует ему ФСБ", - рассудил он.

Напомним, что адвоката преследуют по обвинению в разглашении тайны следствия. Летом его "Команда 29" вынуждена была самораспуститься, поскольку ее уличили в связях с нежелательной организацией и продолжать работу стало слишком опасно.