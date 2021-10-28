В ЗакСе создадут рабочую группу, которая предложит изменения в закон об иноагентах

Спикер петербургского парламента Александр Бельский выступил за создание депутатской рабочей группы, которая занялась бы сбором и формулированием конкретных предложений для усовершенствования законодательства об иноагентах, в том числе о СМИ-иноагентах. Как сообщает пресс-служба ЗакСа, возглавлять рабочую группу, скорее всего, доверят вице-спикеру Марине Шишкиной, ранее работавшей деканом журфака СПбГУ.

"В целом соглашусь, что в этом законе есть моменты неоднозначные. Мы все понимаем, что если где-то присутствует субъективное мнение, то становится очень тяжело найти правду. Мы считаем, что все инструменты должны работать, в том числе и судебные инстанции, и парламент", - отметил председатель ЗакСа.

Временный орган при региональном парламенте призван будет служить большой провозглашаемой Бельским цели - как можно более качественному сотрудничеству между законодательной и исполнительной ветвями власти в городе.

"Любые препоны, которые будут мешать нам взаимодействовать, мы будем убирать", - пообещал единоросс.

Отметим, что тем временем фракция "Яблока" в ЗакСе подготовила законопроект, по которому понятие "иноагент" должно будет исчезнуть из отечественного законодательства.