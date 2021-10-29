Беглов: Цель нерабочих дней - создать условия, чтобы люди вакцинировались от коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78 заявил, что цель объявленных президентом нерабочих дней из-за эпидемии коронавируса — создать условия, чтобы люди вакцинировались.

По словам Беглова, эпидемиологическая ситуация в Петербурге дополнительного регулирования.

"Поэтому президент России объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Наша цель — создать условия, чтобы люди вакцинировались", — приводит слова Беглова Смольный.

Беглов отметил, что сейчас стоит задача "не только разорвать цепочки возможных заражений, как весной 2020 года".

"Мы даем людям возможность провести свободное время с пользой для здоровья", — подчеркнул Беглов.

С 30 октября по 7 ноября в России объявлен режим нерабочих дней. На это время власти Петербурга решили ввести локдаун: будут закрыты объекты розничной торговли, заведения общепита, салоны красоты, сауны, фитнес-центры, продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, объекты без торговых залов и некоторые другие.