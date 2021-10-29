Тихонова не смогла отменить итоги выборов на участке с "фантомным подсчетом"

В Кировском районном суде Петербурга 29 октября завершилось рассмотрение иска кандидатки в депутаты Государственной думы по 212-му округу Надежды Тихоновой ("Справедливая Россия – За правду") к участковой избирательной комиссии № 799. В требовании признать недействительными итоги выборов на этом участке было отказано, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Представляющий истца юрист Иван Попов заявил, что, по его данным, подсчет голосов УИК не проводила — после закрытия участка члены комиссии якобы смешали бюллетени из избирательной урны с недействительными из испорченных сейф-пакетов, из-за чего решили признать итоги выборов недействительными. Несмотря на это, сведения об итогах голосования все равно появились в ГАС "Выборы".

Представитель УИК Михаил Гайдеек (председатель ТИК № 61, предложенный "Единой Россией") в подтверждение подсчета голосов представил фотографию протокола из ТИК № 7. Попов заявил, что не может быть уверен в подлинности этого документа и попросил предоставить фотографию увеличенной копии с участка. Представитель заинтересованного лица ТИК № 7 Олег Зацепа (член Горизбиркома) ответил, что увеличенная форма протокола не имеет юридической силы и добавил, что фотография увеличенного протокола поступала по "техническим каналам связи", но хранить после выборов ее не обязательно.

На суде допросили свидетеля, члена УИК № 799 с правом совещательного голоса Полину Фокину, которая присутствовала на участке после закрытия. Согласно ее показаниям, никто из членов комиссии не заполнял увеличенную форму протокола, а к подсчету голосов так и не приступили. Позже, при просмотре видеозаписи с избирательного участка, выяснилось, что большую часть времени Фокина не следила за происходящим на участке.

Одной из претензий истца стало размещение увеличенной формы протокола вне помещения для голосования. Представитель ответчика заявил, что поместить ее внутри помещения не получилось из-за большого веса. Подтверждающий это акт представили уже под конец рассмотрения дела.

К представленному протоколу у Попова также возникли вопросы, поскольку на видео с участка нельзя точно установить, когда члены комиссии его подписали. К тому же в протоколе были подписи двух членов УИК, которые отсутствовали на участке в тот день. Гайдеек добавил, что закон не регламентирует место и время подписания итогового протокола и допустил, что некоторые члены комиссии могли подписать его позже в другом месте.

По ходатайству представителя ответчика допросили секретаря комиссии Максима Лазарева. Он рассказал, что увеличенную форму протокола не смогли разместить в самом помещении для голосования, так как стены из-за проветривания оказались "влажными" — плакат из плотной бумаги якобы не держался на такой поверхности. Впрочем, к концу допроса он поведал, что в помещении было душно, потому что там не проветривали. Про отсутствующих членов УИК Марину Иовлеву и Татьяну Перову он пояснил, что в третий день они не пришли из-за плохого самочувствия, но заявил, что все подписи в итоговый протокол были поставлены членами комиссии в помещении для голосования прямо под камерами. Выяснить, где и как расписывались упомянутые ЧПРГ, не удалось. Суд отказал вызвать их для дачи объяснений.

Попов сообщил ЗАКС.Ру, что намерен обжаловать решение в Городском суде.

Ранее районный суд отказал по другим искам Тихоновой к двум участкам в Кировском районе №№ 808 и 809. Там во время выборов кандидат в парламент по 17-му округу Владислав Горский обнаружил постороннего в помещении для голосования после закрытия. Ответчики уверены, что им мог быть сотрудник полиции или охранник, который проверял целостность сейфа.

Константин Леньков