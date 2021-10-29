После задержания Рашкина с убитым лосем Милонов призвал приостановить его депутатскую неприкосновенность

Инцидент, случившийся с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, которого задержали 29 октября в Саратовской области с убитым лосем в машине, произвел впечатление на его коллегу по Думе Виталия Милонова.

"Коллега Рашкин, в связи с тем, что его задержали в лесу с убитым лосем, должен, считаю, приостановить свой депутатский иммунитет и открыто позволить следователям установить свою роль в окончании земного пути лесного зверя", – обозначил свою позицию единоросс, которого цитирует РИА "Новости".

При этом Милонов поставил под сомнение то, что коммунист лично убивал животное. По крайней мере, он не представляет себе, что могло подтолкнуть коллегу к такому поступку.

"Вообще, считаю, что правила охоты нужно как-то пересматривать в сторону защиты дикой природы. Думаю, что жители Саратовской области, да и 80% других регионов, не испытывают жизненной зависимости от охотничьего промысла", – считает петербуржец.

Против Рашкина, в автомобиле которого правоохранители также нашли топор и окровавленные ножи, завели дело о незаконной охоте (ч.1 ст. 258 УК). Мертвого лося, по словам коммуниста, он с приятелем подобрал на дороге и решил разделать. От освидетельствования на предмет наличия алкоголя в крови он отказался.