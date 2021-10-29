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Муниципал 16:25

МКУ города Ломоносов готово заказать "фотошопов" на 80 тысяч рублей

фото ЗакС политика МКУ города Ломоносов готово заказать "фотошопов" на 80 тысяч рублей

Муниципальное казенное учреждение "Информационный центр", подконтрольное МО "город Ломоносов", 29 октября разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку полного пакета программ для работы с графикой и видео. На годовую подписку готовы потратить 80 тысяч рублей. 

Для работы МКУ потребуется полный набор программ от Adobe Systems: Photoshop, InDesign, After Effects, Premiere Pro, Illustrator и других узкоспециализированных программ для видеомонтажа и работы с изображениями и звуком. 

Стоимость аналогичной подписки на официальном сайте Adobe указана около 4 тысяч рублей в месяц или 48 тысяч рублей в год. 

В полномочия МКУ "Информационный центр" входит подготовка и распространение материалов для муниципального печатного издания. 

Ранее МО "Дворцовый округ" объявил аукцион на поставку робота-тренажера "Гоша" за 151 тысячу рублей.

 

 

Обновление. Ранее в тексте было ошибочно указано, что МКУ "Информационный центр" отностися к МО "Сосновая поляна". Приносим извинения перед читателями и сотрудниками муниципалитета за ошибку в публикации.  


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