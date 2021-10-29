МКУ города Ломоносов готово заказать "фотошопов" на 80 тысяч рублей

Муниципальное казенное учреждение "Информационный центр", подконтрольное МО "город Ломоносов", 29 октября разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку полного пакета программ для работы с графикой и видео. На годовую подписку готовы потратить 80 тысяч рублей.

Для работы МКУ потребуется полный набор программ от Adobe Systems: Photoshop, InDesign, After Effects, Premiere Pro, Illustrator и других узкоспециализированных программ для видеомонтажа и работы с изображениями и звуком.

Стоимость аналогичной подписки на официальном сайте Adobe указана около 4 тысяч рублей в месяц или 48 тысяч рублей в год.

В полномочия МКУ "Информационный центр" входит подготовка и распространение материалов для муниципального печатного издания.

Ранее МО "Дворцовый округ" объявил аукцион на поставку робота-тренажера "Гоша" за 151 тысячу рублей.

Обновление. Ранее в тексте было ошибочно указано, что МКУ "Информационный центр" отностися к МО "Сосновая поляна". Приносим извинения перед читателями и сотрудниками муниципалитета за ошибку в публикации.