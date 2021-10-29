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Новости 17:17

Акция памяти жертв политических репрессий в Петербурге состоится вопреки локдауну

фото ЗакС политика Акция памяти жертв политических репрессий в Петербурге состоится вопреки локдауну

Объявленный Смольным локдаун, который продлится с 30 октября по 7 ноября, не лишит петербуржцев возможности почтить память жертв политических репрессий. Традиционное ежегодное мероприятие со строгим соблюдением антиковидных требований состоится в ближайшую субботу в нескольких точках города: зачитывать списки репрессированных будут у Соловецкого камня на Троицкой площади, у памятника Достоевскому у станции метро "Владимирская", на паперти Базилики Святой Екатерины на Невском проспекте, у памятника Ахматовой во внутреннем саду Фонтанного Дома. В свою очередь, санкционированная чиновниками церемония возложения венков пройдет только у Соловецкого камня и на Левашовском кладбище, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу комитета по социальной политике. 

"Это не массовое мероприятие, а "точечная" акция. Возложение цветов и чтение списков будет проходить в режиме сменяемости участников, без одновременного нахождения большого количества участников", – рассказали агентству.

Запланированные тематические вечера (концерты, кинопоказы, лекции) должны будут соответствовать действующей редакции "коронавирусного" постановления № 121.

"Организаторы вправе поменять формат с очного на дистанционный или отменить", – отметили в комитете.

В преддверии памятного дня общество "Мемориал"* по традиции провело пересчет числа россиян, которых оно считает политзаключенными: за год цифра выросла с 362 до 420.

*Включено Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру


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