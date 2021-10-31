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Новости 17:53

Главу КГА Владимира Григорьева перевели на должность спецпредставителя Беглова

фото ЗакС политика Главу КГА Владимира Григорьева перевели на должность спецпредставителя Беглова

В правительстве Петербурга объявили о новой перестановке: главный архитектор города Владимир Григорьев перестал руководить комитетом по градостроительству и архитектуре. Он вступил в должность специального представителя петербургского губернатора. К своим новым обязанностям, согласно распоряжению градоначальника Александра Беглова, Григорьев приступит начиная с понедельника 1 ноября.

С того же самого дня временно исполнять обязанности председателя КГА будет зампред комитета Юлия Киселева, которая начала работать в комитете с 26 октября.

фото: gov.spb.ru


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Беглов Александр Дмитриевич 
Григорьев Владимир Анатольевич
Киселева Юлия Евгеньевна

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