Главу КГА Владимира Григорьева перевели на должность спецпредставителя Беглова

В правительстве Петербурга объявили о новой перестановке: главный архитектор города Владимир Григорьев перестал руководить комитетом по градостроительству и архитектуре. Он вступил в должность специального представителя петербургского губернатора. К своим новым обязанностям, согласно распоряжению градоначальника Александра Беглова, Григорьев приступит начиная с понедельника 1 ноября.

С того же самого дня временно исполнять обязанности председателя КГА будет зампред комитета Юлия Киселева, которая начала работать в комитете с 26 октября.

фото: gov.spb.ru