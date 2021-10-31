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Суд не стал избирать меру пресечения петербурженке из-за откровенного фото на фоне Исаакия

фото ЗакС политика Суд не стал избирать меру пресечения петербурженке из-за откровенного фото на фоне Исаакия

Суд в Петербурге не удовлетворил ходатайство следствия по делу об оскорблении чувств верующих и не стал назначать 31-летней Ирине Волковой запрет определенных действий. Причиной для заведения "уголовки" послужила фотосессия на фоне Исаакиевского собора, сделанная летом прошлого года, в ходе которой женщина обнажилась до нижнего белья. Волкову задержали накануне.

В сообщении от объединенной пресс-службы судов отмечается, что героиня фотосессии признала вину. Стало известно, что зарабатывает она, воспитывающая маленького ребенка, 15 тысяч рублей в месяц, иногда эта сумма достигает 100 тысяч рублей.

Против избрания какой-либо меры пресечения выступило гособвинение. Волкову отпустили из зала суда.

"Доводы следствия предположительны", - гласит последняя фраза из сообщения от пресс-службы судов.


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