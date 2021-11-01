Активисты зовут петербуржцев на флешмоб в защиту портрета Хармса на улице Маяковского

Активисты из команды "Центрального района за комфортную среду обитания" призывают петербуржцев объединиться ради сохранения портрета писателя Даниила Хармса на улице Маяковского, 11: ранее суд предписал уничтожить мурал.

Некоторое время назад неравнодушные судьбе рисунка граждане встретились с жителями дома, которые также ратуют за его спасение. "Подобное единение в наше время встретишь нечасто", - полагают активисты.

Отметим, что администрация Центрального района ранее высказывалась за сохранение портрета Хармса.

"Пока идут юридические согласования, наша объединенная команда активистов зовёт вас на флешмоб. В эти небольшие антиковидные каникулы приглашаем вас забыть все политические и протестные настроения, а также соблюдая все необходимые меры защиты, заглянуть 4 ноября в течение дня на Маяковского 11, чтобы зачитать небольшой отрывок из любого произведения Даниила Хармса", - пишут активисты.

Напомним, мурал появился на доме №11 по улице Маяковского, где ранее обитал Хармс, в 2016 году. За сохранение художества уже выступали бывший градоначальник Петербурга Георгий Полтавченко, нынешний вице-губернатор Борис Пиотровский и ряд депутатов Заксобрания.