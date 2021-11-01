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Новости 12:28

В 2021 году Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok получили от судов РФ штрафы на 180 млн рублей

фото ЗакС политика В 2021 году Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok получили от судов РФ штрафы на 180 млн рублей

С начала 2021 года российские суды выписали штрафы компаниям Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на общую сумму 180 млн рублей, отчитались в пресс-службе Роскомнадзора.

Все дела касались неудаления запрещённого в РФ контента по ст.13.41 КоАП (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению).

Добавим, что в октябре Роскомнадзор пригрозил Facebook взысканием оборотного штрафа в размере 5-10% от годовой выручки компании в наказание за систематическое неисполнение решений российских судов. Общая сумма штрафов Facebook с начала года превысила 90 млн, Twitter – около 60 млн, Telegram – примерно 40 млн рублей.


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