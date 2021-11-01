Минкульт разрешил иностранцам посещать театры и музеи только по тесту на COVID-19

Минкультуры опубликовало приказ, согласно которому подведомственные театры и музеи смогут пускать иностранцев при наличии отрицательного теста на коронавирус, документ опубликован на сайте министерства.

Это касается работы культурных учреждений в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. О допуске иностранцев по сертификатам прививки зарубежными вакцинами речи нет.

Ранее правительство Ленобласти разрешило использовать QR-коды иностранных прививок для посещения музеев и театров. При этом в областном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что не разрешали этого, и с ними этот вопрос не согласовывался.