Роспотребнадзор по Ленобласти заявил, что не разрешал пускать в музеи граждан с QR-кодами зарубежных вакцин

В управлении Роспотребнадзора по Ленобласти отрицают, что разрешили пускать в музеи граждан, имеющих QR-коды после прививок от коронавируса зарубежными вакцинами.

"Допуск посетителей в музеи, расположенные на территории Ленинградской области, привитых иностранными вакцинами не разрешен и не согласовывался с руководителем управления", - заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подтвердили, что на обсуждениях с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко этот вопрос поднимался, но подчеркнули, что "никаких изменений в ранее принятые ограничения, определяющие порядок допуска в музеи посетителей, не планируются".

Обновлено 15:34 глава комитета по по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой в разговоре со Znak.com пояснил, что изменения по кодам вносить в нормативные акты не будут, но иностранные граждане, привитые от коронавируса и на законных основаниях находящиеся в регионе, смогут посещать театры и музеи.

Ранее правительство Ленобласти заявило, что признает QR-коды импортных прививок от коронавируса и по ним можно проходить, к примеру, в театры и музеи. Область ввела проход по QR-кодам с 30 октября.