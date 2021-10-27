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Новости 10:18

В Ленобласти введут доступ в кафе по QR-кодам и запретят дискотеки с 30 октября

фото ЗакС политика В Ленобласти введут доступ в кафе по QR-кодам и запретят дискотеки с 30 октября

Ленобласть вносит коррективы в коронавирусные ограничения, в ряд объектов можно будет попасть лишь по QR-коду после вакцинации или перенесенного заболевания, сообщили в правительстве области.

С 30 октября отели, рестораны, кинотеатры, фитнес-клубы, стоматологии, бани, музеи Ленобласти будут работать по QR-кодам. Исключение будет сделано для заведений общепита и парикмахерских, которые оформили "ковид-паспорта".

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в регионе в торговых центрах площадью от 36 тысяч квадратных метров будут работать только аптеки и продовольственные магазины, а также фуд-корты навынос. Дискотеки, концерты и работа ночных клубов будут запрещены, с 8 ноября попасть туда будет можно только по QR-кодам. МФЦ в нерабочие дни будут работать в обычном режиме, но по ограниченному перечню госуслуг.

С 30 октября по 7 ноября в России объявлен режим нерабочих дней. На это время власти Петербурга решили ввести локдаун: будут закрыты объекты розничной торговли, заведения общепита, салоны красоты, сауны, фитнес-центры, продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, объекты без торговых залов и некоторые другие.


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