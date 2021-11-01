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Новости 19:16

СПЧ призвал не отправлять ректора Шанинки в СИЗО

фото ЗакС политика СПЧ призвал не отправлять ректора Шанинки в СИЗО

Совет при президенте по правам человека направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет письмо с призывом отказаться от планов отправить в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева, сообщается на сайте СПЧ.

Члены СПЧ призвали Генпрокуратуру отозвать требование изменить меру пресечения Зуеву с домашнего ареста на заключение под стражу. Также они просят главу СК Александра Бастрыкина взять расследование дела под личный контроль.

Ранее более двухсот ученых призвали генпрокурора Игоря Краснова дать прокурору указание отказаться от поданной апелляции.

Зуеву предъявили обвинение в хищении более 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования, который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Он под домашним арестом.

Дело, возбужденное в отношении Зуева, связано с делом Раковой, которая арестована по обвинению в хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, она, будучи замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, в качестве субподрядчика фонд привлек Шанинку. Однако выяснилось, что работы по двум контрактам не были выполнены.


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