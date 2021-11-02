ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:50

Астраханскому пенсионеру присудили пять суток ареста из-за символики "Умного голосования"

фото ЗакС политика Астраханскому пенсионеру присудили пять суток ареста из-за символики "Умного голосования"

Суд в Астрахани отправил на пять суток в спецприемник пенсионера Сергея Щербакова по "экстремистской" статье 20.3 КоАП, сообщается в аккаунте "Апологии протеста" в Twitter. В преддверии трехдневного голосования в сентябре 70-летний активист вышел к зданию правительства области с призывом голосовать по рекомендациям "Умного голосования" Алексея Навального и, соответственно, не поддерживать "Единую Россию".

Пикет известного в городе демонстранта продлился недолго. Отобранный у него плакат расценили как экстремистскую символику, изготовленную с целью пропаганды.

Напомним, что российская власть всячески боролась с проектом "Умное голосование" в августе и сентябре. В частности, чиновники требовали от Google и Apple заблокировать приложение сторонников Навального, на первых порах расценивая бездействие компаний как попытку вмешательства в выборы. В приложении можно было узнать фамилии кандидатов, которых "навальнисты" считали самыми перспективными и сильными оппонентами единороссов по тому или иному округу.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама