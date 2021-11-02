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Комздрав Петербурга объяснил, как получить QR-код болевшим неофициально

фото ЗакС политика Комздрав Петербурга объяснил, как получить QR-код болевшим неофициально

Петербуржцы, переболевшие коронавирусом без обращения к врачам, смогут получить QR-код в своей поликлинике. Для этого потребуется предъявить положительные результаты ПЦР-тестов или положительные тест на антигены, сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на пресс-конференции 2 ноября. 

- Пациенты, которые имеют на руках результаты выполненного ПЦР-теста либо положительный результат антигена могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Эти документы будет рассматриваться врачебной комиссией. Если она посчитает, что представленной информации достаточно, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информация о пациенте будет внесена в федеральный регистр, - рассказал Лисовец. 

По словам главы комитета, такая услуга начала действовать с 1 ноября. 

Ранее Лисовец рассказал, что в Петербурге пока не удалось добиться положительной динамики по госпитализации больных COVID-19, но отметил, что город готов увеличить коечный фонд при необходимости.


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