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Главный внештатный инфекционист Минздрава осудил выдачу QR-кодов болевшим неофициально

фото ЗакС политика Главный внештатный инфекционист Минздрава осудил выдачу QR-кодов болевшим неофициально

Практику выдачи QR-кодов россиянам, перенесшим коронавирус на дому без обращения к медикам, не приветствует главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

"Эта позиция не поддерживается, в частности, Всемирной организацией здравоохранения, и это в принципе неправильно. Перенесшими ковид принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено - они имеют иммунитет", - цитирует его реплику "Интерфакс".

По мнению специалиста, соотечественники, поборовшие инфекцию неофициально, должны вакцинироваться спустя полгода после выздоровления.

Отметим, что с 1 ноября возможность получения QR-кода с иммунным статусом появилась у граждан, неофициально перенесших коронавирус в Петербурге. Для этого их случай должна рассмотреть и одобрить специально созванная врачебная комиссия в поликлинике. 


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