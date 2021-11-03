Две трети петербуржцев поучаствовали в продолжающейся переписи населения

Петербургское правительство подвело промежуточные итоги Всероссийской переписи населения, ведущейся на территории города с 15 октября по 14 ноября. На сегодняшний день заполнили и подали переписные анкеты более 3,5 млн человек, что составляет 65,4% от плана Петростата.

Всего в городе действуют 1717 переписных участков, включая многофункциональные центры. Переписчиками записались работать около 12 тысяч граждан, каждому из которых требуется обойти примерно 550 человек.

"Наша задача - сохранить набранные темпы работы и переписать к 14 ноября 100% жителей Санкт-Петербурга", - постановил губернатор Александр Беглов.

Отметим, что этой задаче призвано помочь продление сроков переписи для тех, кто хочет принять участие в процедуре через сайт госуслуг.