Глава "Альянса врачей"* выступила против тех, кто желает допуска в РФ иностранных вакцин

Глава профсоюза "Альянс врачей"* Анастасия Васильева выпустила видео, в котором критикует позицию россиян, желающих привиться в своей стране зарубежными вакцинами от коронавируса.

"Решение проблемы увеличения темпов иммунизации прежде всего лежит не в трате бюджета на иностранные вакцины, а в том, чтобы грамотно показать и объяснить людям, почему важно получить иммунитет. Закупка зарубежных иммунных препаратов - это деньги нашей страны, налогоплательщиков, то есть, это ваши деньги. Если у нас есть не менее эффективный и безопасный свой такой иммунный препарат, доступный всем гражданам, имеет ли государство право обкрадывать своих налогоплательщиков?", - ставит она риторический вопрос.

В ролике Васильева, в частности, завязывает заочную полемику с политиком Дмитрием Гудковым, который ранее выступил с призывом допустить на российский рынок все мировые вакцины от коронавируса. В свою очередь, фигурирующая на видеозаписи помощница Васильевой называет Гудкова "манипулятором".

Отметим, что все последние годы лидер профсоюза тесно сотрудничала с командой Алексея Навального, но в сентябре внезапно и резко дистанцировалась от нее.

*Минюст внес организацию в реестр НКО, исполняющих функцию иностранного агента