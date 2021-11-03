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Юрий Дудь обжаловал свой штраф по делу о пропаганде наркотиков

фото ЗакС политика Юрий Дудь обжаловал свой штраф по делу о пропаганде наркотиков

Популярный видеоблогер и интервьюер Юрий Дудь, нынешней осенью оштрафованный на 100 тысяч рублей, подал апелляцию на решение суда по его административному делу о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Зюзинского суда Москвы.

Заявителем по делу Дудя стала Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, которая приходится дочерью сенатору Елене Мизулиной. Суд, согласившийся с истцом, счел, что в двух интервью Дудя (с рэперами Моргенштерном и Ивангаем), где собеседники обсуждают собственный опыт употребления психоактивных веществ, содержится пропаганда наркотиков.

Примечательно, что перед тем, как приступить к рассмотрению протокола, суд летом нынешнего года возвращал протокол на Дудя в полицию: вероятнее всего, его некорректно оформили.

фото: вДудь / YouTube (скриншот)


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