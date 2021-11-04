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Новости 15:50

Появившиеся за два месяца до праздников новогодние ели удивили петербуржцев

фото ЗакС политика Появившиеся за два месяца до праздников новогодние ели удивили петербуржцев

За почти два месяца до наступления Нового года в Петербурге начали устанавливать первые праздничные ели: их горожане сфотографировали в Приморском районе.

Так, искусственное дерево в форме конуса появилось у гипермаркета "О'Кей" на Богатырском проспекте, 13, делится "Деловой Петербург". Аналогичную ель установили на Богатырском, 42.

В локальном паблике местные обитатели выражают удивление столь раннему украшению района: некоторые горожане радуются появлению "деревьев", другие высказываются критично, указывая, что за время до праздников они могут как минимум приесться.

Напомним, не так давно Смольный представил обновлённый брендбук городских украшений к Новому году. В брендбуке прописана общая концепция новогоднего оформления, возможные формы наружного украшения, варианты цветовых решений и применения растений, предложены рекомендации по декорированию балконов и витрин, ярмарок и новогодних лавок. Авторы концепции совместили символизм европейского Рождества со стилем Российской империи периода правления Петра I, которые отсылают к первым дворцам Петербурга и ангелу на шпиле Петропавловской крепости.


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