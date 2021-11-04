"Русский марш" в Москве завершился, фактически не начавшись

Российские информационные Telegram-каналы начали подводить итог традиционной акции "Русский марш" в Москве, которая в 2021 году не смогла состояться из-за коронавирусных запретов и связанной с ними активности силовиков. По подсчетам канала ЧТД, в метро задержали 24 человека, собиравшихся выйти на демонстрацию. На Пушкинской площади замечено большое количество журналистов и два не задержанных активиста, которые подолгу раздают интервью.

В свою очередь, проект "ОВД-Инфо"* представил пофамильный список из двадцати задержанных, которых увезли на двух автозаках. В их компанию попали два несовершеннолетних гражданина.

Ранее РИА "Новости" сообщали о задержании журналистов, в том числе зарубежных, которых вскоре отпустили. Кроме того, в Москве в День народного единства задерживали двух пикетчиков, вышедших поддержать Алексея Навального, о новых трудностях которого в колонии стало известно общественности накануне.

Напомним, что на неделе МВД предостерегло соотечественников от публичных выступлений в период с 4 по 7 ноября, пообещав навести порядок на улицах и привлечь нарушителей к ответственности.