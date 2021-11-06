В петербургских поликлиниках заканчиваются талоны на вакцинацию от коронавируса

Жители ряда районов Петербурга известили о проблемах с записью на вакцинацию от COVID-19: речь идёт о нехватке талонов на прививку в период нерабочих дней — с 30 октября по 8 ноября.

В большей части поликлиник Адмиралтейского, Московского, Кировского, Фрунзенского, Выборгского и Красносельского районов талоны на вакцинацию, которые можно получить по записи на портале "Здоровье петербуржца", имеются только на вторую половину ноября.

"По состоянию на 11:30 3 ноября в Адмиралтейском районе Петербурга из трёх пунктов вакцинации ближайшая дата записи на прививку — 16 ноября. В Московском районе города из 5 пунктов был только один талон, а остальные поликлиники заявили о готовности предоставить талоны на 23 ноября и позднее. В Кировском районе все восемь пунктов вакцинации не имеют онлайн-записи на ближайшие дни; один пункт предлагает единственный талон на 11 ноября, по остальным доступна запись не ранее 17 ноября", - информирует "РБК Петербург", изучивший наличие талонов во время локдауна.

Аналогичным образом обстоит ситуация в Выборгском, Красносельском и Фрунзенском районах: там местные жители могли записаться на вакцинацию только в поликлиники №№ 13, 14, 109 и 123. Новые талоны в остальных медучреждениях доступны только со второй половины ноября или с начала декабря.

Похожая ситуация складывается при попытке получить прививочный талон через "Госуслуги", где внушительная часть петербургских клиник оповещает об отсутствии записи. Примечательно, но при попытке записаться в одну из поликлиник Кировского района по телефону горячей линии 122, которая на "Госуслугах" информирует об отсутствии талонов, журналистам заявили о наличии талонов в период с 3 по 6 ноября.

О невозможности пройти вакцинацию в период локдауна петербуржцы сообщили в паблике городского комитета по здравоохранению. При этом ранее глава комздрава Дмитрий Лисовец в ходе одной из своих последних пресс-конференций заявил об отсутствии проблем с записью, предложив горожанам превентивно изучать содержимое на интерактивной карте "Медицинского информационно-аналитического центра".

Напомним, днём ранее Смольный принял решение не продлевать период нерабочих дней после 7 ноября.